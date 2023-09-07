На второй день визита в Украину госсекретарь США Блинкен посетил позиции украинских пограничников в Киевской области.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Секретарь объявил, что США передают ещё 300 млн долл. на финансирование правоохранительного сектора Украины.

По данным CNN, пограничники показали Блинкену полученные от США беспилотники наблюдения, четыре автомобиля MRAP, а также несколько сбитых российских дронов.

Как мы сообщали, Блинкен также анонсировал первую передачу Украине активов российских олигархов, замороженных в США.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.