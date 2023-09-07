США в ближайшее время передадут Украине активы, конфискованные у российских олигархов.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

"Кроме потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов", - заявил глава Госдепа.

По его словам, за развязанную Россией войну должны заплатить те, кто поддерживал президента РФ Владимира Путина.

Чьи именно активы передаются Киеву, он не уточнил. Но известно, что речь идет о сумме 5,4 миллиона долларов. Отметим, что всего американцы заморозили у себя 330 миллиардов долларов, принадлежащих РФ.

Ранее мы приводили другие заявления Энтони Блинкена в ходе визита в Киев. В частности, он сказал. что США наблюдают хороший прогресс в контрнаступлении ВСУ, "и это очень обнадеживает".

Между тем в Евросоюзе пока не могут договориться об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины. Это связано с позицией Германии и юридических опасений.