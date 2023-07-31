В России арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова.

Об этом пишет "Коммерсант".

В публикации говорится, что суд вынес решение по ходатайству Следственного комитета в рамках уголовного дела о финансировании украинских военных его холдингом SCM за счет средств, как утверждается, поступавших в том числе из РФ.

По заявлению СК, деньги перечислялись с расчетного счета московской компании "Метинвест Евразия" - сбытовой структуры "Метинвеста" - в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого является Ахметов.

Ранее стало известно, что Ахметов подал в международный арбитраж иск против РФ с требованием компенсировать убытки. Речь идет о десятках промышленных и энергетических предприятий и объектах недвижимости, в том числе, стадионе "Донбасс Арена" и учебно-тренировочной базе "Кирша", уничтоженных или поврежденных во время войны.

Напомним, с начала войны Ахметов потерял больше половины своего состояния. В начале 2022 года состояние Ахметова оценивалось в $13,7 млрд, а в июле - уже в $4,9 млрд.

Также мы писали, что в рейтинге миллиардеров Forbes в этом году остались пять украинцев, у которых состояние оценивается в сумму более миллиарда долларов. В список вошли Ринат Ахметов (5,7 млрд), Виктор Пинчук (2,1 млрд), Вадим Новинский (1,4 млрд), Константин Жеваго (1,3 млрд), Геннадий Боголюбов (1,1 млрд).