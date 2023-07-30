Власти Чехии заблокировали счета и имущество российского миллиардера Владимира Евтушенкова.

Об этом сообщает Чешское телевидение.

В публикации говорится, что среди заблокированных активов Евтушенкова фигурирует пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах, где раньше часто отдыхали российские политики, артисты и бизнесмены. Сейчас отель работает в ограниченном режиме - не принимает новые брони, но обслуживает гостей.

По данным телеканала, общая стоимость имущества семьи Евтушенковых в курортном городе превышает 500 миллионов чешских крон (более 20 миллионов долларов США). Арестованное имущество журналисты оценили в 100 миллионов крон (4,6 миллиона долларов).

Владимир Евтушенков и его сын Феликс попали в санкционные списки Чехии в июне с формулировкой за "систематическую деятельность, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Миллиардер владеет машиностроительным концерном "Радиотехнические и информационные системы", который является поставщиком Минобороны РФ. Также он бывший владелец компании "Vodafone Украина". Его сын Феликс - совладелец компании, активно участвующей в ее деятельности. При этом Владимир и Феликс Евтушенковы не находятся под санкциями Евросоюза.

Напомним, в прошлом году Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы этого российского олигарха. Речь идет о 17 объектах недвижимости и доли в нескольких украинских компаниях.

Ранее мы писали, что зимой США впервые конфисковали активы российского олигарха Константина Малофеева в пользу Украины.

А недавно НБУ заявил о национализации "Сенс Банка", которым владели российские олигархи Фридман и Авен.