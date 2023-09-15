Президент сообщил о новом заседании ставки.

По его словам, сделали подробный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Делали доклады главком и командующие со всех горячих направлений, а также разведка.

"Отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих. Снабжение оружием, боеприпасами и всем необходимым для фронта. Большой доклад Минстратегпрома о текущей динамике собственного производства и перспективам его наращивания", – написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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