ВСУ имеют частичный успех у Клещеевки и Андреевки. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 14 сентября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
2. За сутки произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Авдеевском – в районах Ласточкино и Авдеевки,
- Марьинском – в районе Марьинки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла один ракетный и 44 авиаудара, совершила 37 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов. ПВО уничтожила 17 "Шахедов" из 22, бивших по Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областям.
Ранее в Минобороны Украины заявили об освобождении Андреевки, однако в ВСУ опровергли эту информацию.
Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.
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