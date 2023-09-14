ВСУ освободили Андреевку - село на южном фланге Бахмута около Клещеевки.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении мы двигаемся вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша", - сказано в посте.

Однако 3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр), которая воюет сейчас на бахмутовском направлении, сообщает, что заявление Маляр об освобождении Андреевки является "ошибочным и преждевременным".

Пост с опровержением появился в телеграм-канале подразделения.

"Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", - говорится в записи.

Маляр также опроверг украинский военный паблик DeepState, по данным которого в Андреевке еще продолжается зачистка, и говорить о полном контроле ВСУ над населенным пунктом еще рано.

Как сообщает DeepState, вчера штурмовики 3-й ОШБр действительно зашли в деревню и выбили оттуда часть российских военных, но некоторые еще "засели под землей" и не дают закрепиться украинским бойцам.

"В 3-й ОШБр достаточно развита медийная составляющая, чтобы она могла самостоятельно сообщить о взятии населенного пункта", - анонимно сказал публику один из бойцов бригады.

Сейчас населенный пункт помечен на карте DeepState как серая зона.

В итоге Маляр отредактировала свой пост в телеграм-канале.

Теперь об освобождении населенного пункта речи не идет, а говорится, что в Андреевке ситуация "очень тяжелая" и "держим кулаки за наших".

Позже Маляр написала еще один пост, в котором заявила, что опубликовала сообщение об освобождении Андреевки после согласования с военными, но произошел "коммуникационный сбой"».

"Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Андреевке есть определенный успех, и сейчас продолжаются тяжелые бои", - написала она.

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