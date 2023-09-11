Журналисты сделали репортаж из секретного командного центра в недрах Пентагона, где специалисты ежедневно анализируют ситуация в Украине, в частности, наступление ВСУ на юге.

Репортаж опубликовал телеканал CBS.

"Это (наступление ВСУ - Ред.) происходит медленнее, чем люди ожидали. Но в этом разница между войной на бумаге и настоящей войной. Реальные люди действительно гибнут, а настоящие машины действительно взрываются, поэтому люди склонны замедляться в таких ситуациях. Но они настроены решительно и прогрессируют каждый день", - сказал представителям прессы глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Генерал показал журналисту на карте продвижение ВСУ и рассказал, что это густо заминированная территория со множеством различных укреплений. Судя по карте, основные укрепления россиян находятся южнее нынешней линии фронта.

В этом центре также собирают разведывательную информацию об армии РФ, которую передают Украине.

Милли отметил, что американцы только делятся информацией и не навязывают Украине свои рекомендации, куда наносить удары.

"Ни одна из сторон на данный момент не достигла своих политических целей военными средствами. И война будет продолжаться до тех пор, пока одна или другая сторона не достигнет этих целей, или пока обе стороны не решат, что пришло время сесть за стол переговоров, [потому что] они не могут достичь своих целей военными средствами", - сказал Милли.

Ранее эксперты заявляли, что ливни и сильная грязь поздней осенью замедлят продвижение как ВСУ, так и российских войск, а низкие температуры создадут множество проблем с логистикой, однако не остановят контрнаступление украинской армии.

Также упомянутый в репортаже глава Комитета начальников штабов США Милли говорил, что Украине осталось немногим более месяца для контрнаступления. По его словам, из-за холодов ВСУ будет намного труднее маневрировать.