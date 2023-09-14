Утром 14 сентября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Ночью силы РФ атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены средствами ПВО.

За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

Враг нанес 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела из РСЗО.

По уточненной информации, вчера оккупанты атаковали Украину 47 дронами-камикадзе, из которых 35 были уничтожены.



Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

На Купянском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

ВСУ держат оборону Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Кроме того, все атаки врага в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области обернулись для оккупантов потерями в живой силе и в технике.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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