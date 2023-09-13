ВСУ достигли успеха в Донецкой области. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 13 сентября.
Сводка традиционно появилась на странице ведомства в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
- ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, имеют частичный успех в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.
- За сутки произошло 24 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – северо-восточнее Берестовой,
- Бахмутском – в районе Богдановки,
- Марьинском – в районе Марьинки (более 10 атак).
- На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
- Армия РФ нанесла один ракетный и 80 авиаударов, совершила 32 обстрела из РСЗО.
- Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила 34 из 45 "Шахедов", которые были выпущены по Одесской и Сумской областям.
Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.
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