Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 13 сентября.

Сводка традиционно появилась на странице ведомства в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, имеют частичный успех в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области. За сутки произошло 24 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях: Купянском – северо-восточнее Берестовой,

Бахмутском – в районе Богдановки,

Марьинском – в районе Марьинки (более 10 атак). На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла один ракетный и 80 авиаударов, совершила 32 обстрела из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила 34 из 45 "Шахедов", которые были выпущены по Одесской и Сумской областям.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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