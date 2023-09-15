Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте на утро 15 сентября.

Главное из нее.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из РСЗО. Также, вчера оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе, из которых 17 были уничтожены средствами ПВО.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районе Богдановки.

В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий они заняли Андреевку Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области.

Все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области обернулись для оккупантов потерями в живой силе и в технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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