Украинские военные поразили два российских патрульных корабля проекта "Василий Быков".

Об этом сообщает стратегическое командование ВСУ.

"Утром 14 сентября Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения", - сказано в сообщении.

Украинская военная разведка опубликовала видео атаки украинских морских дронов на, предположительно, российский патрульный корабль типа "Василий Быков".

Российская сторона об этом не заявляла. В Минобороны РФ лишь упоминали о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум".

Между тем появилось видео повреждений на российском десантном корабле "Минск", пострадавшем во время вчерашней ракетной атаки на Севастополь.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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