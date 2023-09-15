Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута.

"В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой в Донецкой области", - говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ

Вчера о взятии села заявляла замминистра обороны Анна Маляр, но ее опровергла воюющая в Андреевке 3-я ОШБр.

После чего Маляр отредактировала свое сообщение и написала, что бои за село продолжаются.

Бои за Андреевку и соседнюю с ней Клещеевку к югу от Бахмута длятся уже несколько месяцев.

Сегодня замминистра обороны Анна Маляр объяснила, почему вчера отредактировала свой пост о взятии Андреевки к югу от Бахмута.

"Было тяжело и ситуация менялась очень динамично несколько раз за вчерашний день", - заявила она.

Напомним, что вчера в ВСУ подтвердили удар по российским системам ПВО под Евпаторией. Спутниковые снимки последствий.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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