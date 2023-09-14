ВСУ освободили Андреевку - село на южном фланге Бахмута около Клещеевки.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении мы двигаемся вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша", - сказано в посте.

За Андреевку и Клещеевку идут бои уже несколько месяцев. О том, что россияне отошли из Андреевки, российские военные паблики писали ещё на прошлой неделе.

В начале сентября мы писали, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге и продвигаются на Ореховском направлении.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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