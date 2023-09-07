Пограничники впервые попали в населенные пункты Строевка и Тополя в Харьковской области на границе с РФ, которые были освобождены еще прошлой осенью.

Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.

Как отметили в службе, со времени освобождения на эту территорию никто не заходил из-за ее плотного заминирования. Но сейчас пограничники проложили безопасный путь в серую зону и подняли там флаг Украины.

Напомним, освобождение Харьковской области проходило в сентябре минувшего года.

Между тем война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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