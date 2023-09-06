Россияне отступили из Работино в Запорожской области.

Об этом заявил назначенный РФ "губернатор" региона Евгений Балицкий в эфире передачи "Соловьев Live".

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", - сказал Балицкий.

По его словам, Работино почти не существует: это "населенный пункт, который остался только на карте". И войска РФ, "можно сказать, не контролируют".

Балицкий добавил, что российские силы "заняли главенствующие высоты" за селом, а украинские части находятся внизу, "и такая позиция нас устраивает".

Это первое официальное подтверждение потери Работино с российской стороны.

О том, что Работино оставлено российской армией еще несколько дней назад написали российские военные телеграмм-каналы. При этом вчера некоторые военные паблики РФ сообщили о том, что часть села якобы отбита россиянами в ходе контратаки. Но это никак подтверждено не было. А часть телеграмм-каналов данную информацию опровергло. Не подтверждало информацию о контратаке и минобороны РФ, которое заявляло лишь о том, что атаки в районе Работино отражены.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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