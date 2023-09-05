Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 сентября.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. За сутки произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области,

Бахмутском – севернее Клещеевки,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 32 авиаудара, совершила 39 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

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