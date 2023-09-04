В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 4 сентября.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 22 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области;

Бахмутском – севернее Клещеевки;

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 68 авиаударов, совершила 42 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов.

Напомним, военные аналитики считают, что ближайшие три-четыре недели будут решающими для украинского наступления на юге.

Накануне сообщалось, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге и продвигаются на Ореховском направлении.

Мы разбирались, чего достигло наступление ВСУ за три месяца и какие у него перспективы.