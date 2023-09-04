Украинская армия наступает под Мелитополем. Россияне атакуют на Донбассе. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 4 сентября.
Информация появилась на странице командования в Facebook.
Главное из заявлений украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. Произошло 22 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Лиманском – в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области;
- Бахмутском – севернее Клещеевки;
- Марьинском – в районе Марьинки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 68 авиаударов, совершила 42 обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов.
Напомним, военные аналитики считают, что ближайшие три-четыре недели будут решающими для украинского наступления на юге.
Накануне сообщалось, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге и продвигаются на Ореховском направлении.
Мы разбирались, чего достигло наступление ВСУ за три месяца и какие у него перспективы.