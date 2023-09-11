Украинские войска имеют успехи под Бахмутом в направлении Клещеевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного.

Об этом рассказал в эфире "Суспильного" начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, в ходе боевых действий россияне отступают, однако жесткие бои продолжаются.

Ранее сегодня в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки.

Мы анализировали, чего достигло наступление ВСУ за три месяца и какие у него перспективы.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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