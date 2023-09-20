Президент США Джо Байден может завтра объявить о выделении Украине нового крупного пакета военной помощи. Это произойдет на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встретится с членами Конгресса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник сообщил, что США планируют объявить о помощи Украине в размере 325 миллионов долларов.

В то же время, корреспондент телеканала Fox News со ссылкой на неназванных чиновников пишет, что Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на американские оперативно-тактические ракеты ATACMS во время своего визита в Вашингтон.

Как пишет корреспондент Украина в "обозримом будущем" тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль не получит.

Представитель Пентагона также подтвердил, что позиция США в отношении поставок ATACMS не претерпела изменений.

Украина не получит дальнобойные ракеты ATACMS в ближайшее время, сообщил в Твиттере корреспондент Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на официальных лиц.

"Украина не получит ATACMS, тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль, которые Зеленский срочно запросил для уничтожения российских войск в Крыму и на других контролируемых Россией территориях «в ближайшее время», заявляют официальные лица. Новости приходят за день до визита Зеленского в Белый дом к Байдену", – написал Томлинсон.

США планируют объявить о помощи Украине в размере 325 миллионов долларов во время визита Зеленского, но ракет ATACMS там не будет. Эти ракеты в ближайшее время ВСУ не получат.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что пакет помощи в области вооружений будет включать вторую партию кассетных боеприпасов, сообщил американский чиновник.

Ожидается, что во время встречи Байдена с Зеленским будет объявлено о других новых видах вооружения для Украины, но не о ракетах ATACMS, которые обсуждались, сказал чиновник.

"В ближайшем будущем Украина не получит ракеты ATACMS, запрошенные Зеленским для уничтожения россиян в Крыму", – сказал он.

Ранее президент Украины в интервью CNN сообщил, что США вышли "на финишную прямую" в передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Также стало известно, что все ведомства США согласились отправить тактическую ракетную систему ATACMS Украине.

Напомним, сегодня Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине.