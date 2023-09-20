Сегодня, 20 сентября, Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны страны.

В него войдут БМП, пусковые установки и ракеты для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальные грузовики для работы с этими системами, а также машины скорой помощи.

А в тренировочном координационном центре в Толедо предварительно подготовку пройдут около 4000 военных. Это вдвое больше, чем было объявлено изначально.

Накануне Германия сообщила содержание своего нового пакета военной помощи Украине.

Также стало известно о том, что Дания передаст Украине еще 45 танков: 30 Leopard 1 и 15 Т-72.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.