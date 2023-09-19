Германия сообщила о новом пакете военной помощи Украине. Что в него вошло
Во вторник, 19 сентября, Германия сообщила содержание своего нового пакета военной помощи Украине.
В него вошло следующее вооружение:
- 30 тыс. 155-мм снарядов;
- 3800 155-мм дымовых снарядов ДМ125;
- 105 тыс. 120-мм снарядов;
- 480 ракет М26 (АТ2);
- 200 бронемашин MRAP;
- системы разминирования;
- 2A1 инженерных бронемашин Dachs;
- боевые машины поддержки Bergepanzer 2 или 3;
- 50 BEK;
- зимняя одежда;
- генераторы электроэнергии и тепла;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.
Напомним, что сегодня передача Украине немецких ракет Taurus не обсуждалась на сегодняшней встрече в Рамштайне.
Также мы писали о том, что сегодня стало известно о том, что Дания передаст Украине еще 45 танков: 30 Leopard 1 и 15 Т-72.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на свои источники писали о том, что Украина не приняла десять танков от Германии из-за их плохого технического состояния.
Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.
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