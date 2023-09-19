Во вторник, 19 сентября, Германия сообщила содержание своего нового пакета военной помощи Украине.

В него вошло следующее вооружение:

30 тыс. 155-мм снарядов;

3800 155-мм дымовых снарядов ДМ125;

105 тыс. 120-мм снарядов;

480 ракет М26 (АТ2);

200 бронемашин MRAP;

системы разминирования;

2A1 инженерных бронемашин Dachs;

боевые машины поддержки Bergepanzer 2 или 3;

50 BEK;

зимняя одежда;

генераторы электроэнергии и тепла;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Напомним, что сегодня передача Украине немецких ракет Taurus не обсуждалась на сегодняшней встрече в Рамштайне.

Также мы писали о том, что сегодня стало известно о том, что Дания передаст Украине еще 45 танков: 30 Leopard 1 и 15 Т-72.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на свои источники писали о том, что Украина не приняла десять танков от Германии из-за их плохого технического состояния.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

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