Немецкий депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС) прогнозирует, что Германия примет решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus уже в ближайшие дни.

Об этом пишет издание NTV.

"Мы увидим прогресс в ООН в понедельник. А во вторник состоится встреча в Рамштайне, на которой мы увидим определенные новшества. Я твердо убежден, что на этой неделе мы получим дату, когда Taurus будет передан", - цитирует политика издание.

NTV уточняет, что предварительно ракеты должны получить модифицированное программное обеспечение, с помощью которого их дальность действия в 500 километров будет уменьшена.

Ранее в Бундестаге говорили, что только канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки Taurus Украине.

На днях министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия может объявить о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus через неделю или две.

В то же время Писториус считает, что дальнобойные ракеты Taurus - не самое главное из того, что сейчас нужно Украине. Вопросы о ракетах министр назвал слишком частыми - исход войны, его словам, не зависит от этих поставок.