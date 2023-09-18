В Бундестаге прогнозируют, что Германия примет решение о передаче Украине ракет Taurus в ближайшие дни
Немецкий депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС) прогнозирует, что Германия примет решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus уже в ближайшие дни.
Об этом пишет издание NTV.
"Мы увидим прогресс в ООН в понедельник. А во вторник состоится встреча в Рамштайне, на которой мы увидим определенные новшества. Я твердо убежден, что на этой неделе мы получим дату, когда Taurus будет передан", - цитирует политика издание.
NTV уточняет, что предварительно ракеты должны получить модифицированное программное обеспечение, с помощью которого их дальность действия в 500 километров будет уменьшена.
Ранее в Бундестаге говорили, что только канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки Taurus Украине.
На днях министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия может объявить о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus через неделю или две.
В то же время Писториус считает, что дальнобойные ракеты Taurus - не самое главное из того, что сейчас нужно Украине. Вопросы о ракетах министр назвал слишком частыми - исход войны, его словам, не зависит от этих поставок.