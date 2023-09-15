Германия может объявить о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus через неделю или две.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на Вестфальской мирной конференции в Мюнстере, передаёт Zeit.

При этом он добавил, что по поводу передачи боеприпасов в Берлине пока нет стопроцентного консенсуса.

"Если пройдет ещё неделя или две, пока решение будет принято, то пусть будет так. Федеративной Республике Германия необходимо проявить такой уровень осмотрительности, даже если нашим украинским друзьям это трудно понять", — заявил министр.

При этом Писториус раздражённо отреагировал на вопрос об этих ракетах, заданный ему мэром Киева Виталием Кличко.

"К чему это постоянное подчёркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?" — эмоционально спросил Писториус.

Он перечислил оружие, которое Берлин уже передал Киеву ранее, и задал встречный вопрос, почему это никак не упоминается в Украине.

Писториус также отметил, что Германия располагает примерно 500 ракетами Taurus, но половина их устарела, а половина нуждается в обслуживании и программной перенастройке.

Ранее стало известно, что Германия не намерена автоматически поставлять в Украину ракеты Taurus в случае передачи США Киеву ATACMS.

Тем временем американские СМИ пишут, что США могут вскоре объявить о передаче дальнобойных ракет ATACMS.