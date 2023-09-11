Берлин не будет автоматически поставлять Украине ракеты дальнего радиуса Taurus, если США примут решение по поставке Киеву дальнобойных ATACMS.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Reuters.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что в решениях о поставках ракет "нет автоматизма", и что на данный момент Берлин пока не может принять решения о поставке ракет Taurus.

Заявление связано с тем, что в последнее время в Штатах появился ряд заявлений о том, что Белый дом близок к положительному для Украины решению по ATACMS.

Ранее похожая ситуация была с танками Leopard. Германия согласилась на их поставку только после того, как Вашингтон заявил о передаче Украине танков Abrams. Теперь "Леопарды" уже несколько месяцев на фронте, а об Abrams заявляют, что первые экземпляры поступят лишь в конце этого месяца.

Напомним, сегодня во время необъявленного визита в Киев министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что решения о поставках Германией дальнобойных ракет Taurus Украине пока нет.

А недавно в Бундестаге заявили, что только канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует поставки Taurus Украине.