Решения о поставках Германией дальнобойных ракет Taurus Украине пока нет.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой.

Бербок сказала, что для этих поставок еще необходимо "прояснить все вопросы". Кулеба ответил, что Украина готова этим прояснением заняться, и заявил, что рано или поздно поставка ракет произойдет.

"Вы всё равно поставите нам ракеты Taurus, это лишь вопрос времени. Я не понимаю, зачем его тратить зря", - сказал украинский министр и добавил, что "опция предоставления этих ракет остается открытой", а процесс принятия решения внутри Германии "продвигается вперед".

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Германии во время визита в Киев призвала украинские власти форсировать реформы для будущего вступления в ЕС. В частности, касающиеся борьбы с коррупцией. Также она обвинила россиян в депортации украинских детей.

Мы также писали, что канцлер Германии Олаф Шольц – единственный внутри коалиции, блокирующий поставки Украине крылатых ракет Taurus. Об этом рассказала глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.