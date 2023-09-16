Германия обсуждает с партнёрами временную передачу Украине систем ПВО IRIS-T

Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем противооздушной обороны IRIS-T.

Об этом заявил в эфире немецкого ZDF заместитель председателя комитета по обороне Омида Нурипура.

"Украине нужно больше систем ПВО. Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает это со странами-партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине", - сказал Нурипура.

О каких именно странах идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что вокруг Киева сейчас создана самая мощная система ПВО в мире. Слабое место этой системы - боеприпасы. Если Запад не увеличит их поставки, эта зима будет тяжелее предыдущей.

Об этом заявил подполковник столичного командования противовоздушной обороны в комментарии The Times.

"В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система противовоздушной обороны в мире. И фактически на протяжении всей истории… Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену бессмысленно", – сказал он.