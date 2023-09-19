Дания передаст Украине еще 45 танков: 30 Leopard 1 и 15 Т-72.

Об этом сообщил министр обороны страны Троелс Лунд Поульсен на заседании Рамштайна, передает местная газета Berlingske.

Дания закупает эти танки в сотрудничестве с другими государствами.

Речь идет о 15 модернизированных танках советского производства Т-72EA, а также о 30 танках Leopard 1.

Передача танков Т-72 имеет преимущество перед Leopard, так как их можно немедленно включить в состав техники Вооруженных сил Украины без дополнительной подготовки, в то время как использование Leopard требует дополнительной подготовки.

Ранее сообщалось, что танки Abrams, передаваемые США Киеву, скоро будут доставлены в Украину.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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