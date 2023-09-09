Дания обучает украинских военных на танках Leopard 1A, которые раньше стояли в местных музеях.

Об этом сообщает журнал Forbes.

Речь идёт о шести танках из трёх датских музеев. Как оказалось, они находились в более рабочем состоянии, чем те, что хранились в запасниках датских вооруженных сил.

Учения по их использованию проходят в городе Клице. Их курируют в том числе немецкие инструкторы.

Напомним, накануне в Украину прибыли первые десять "Леопардов" от Дании, Германии и Нидерландов. Всего совместными усилиями трех стран в Украину в ближайшие месяцы планируют поставить 100 танков.

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