Танки Abrams, передаваемые США Киеву, скоро будут доставлены в Украину.

Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, открывая очередное заседание контактной группы "Рамштайн" по Украине в Германии.

"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", - сказал Остин.

Остин отметил, что вклад США будет таким же мощным, как и ранее.

"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно", - добавил глава американского минобороны.

Это заседание в формате "Рамштайн" стало первым, в котором участвует новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

В начале сентября пресса писала, что десять американских танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября, а еще 21 – неизвестно когда.

Напомним, в начале августа первая партия американских танков Abrams была официально одобрена США к отправке в Украину.

"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что с ними связано: боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база. Итак, вы знаете, это не просто железо, это полный пакет, который идет вместе с ним. Это все еще в процессе", - сказал тогда глава отдела закупок сухопутных войск Даг Буш.