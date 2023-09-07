США выделяют новый пакет помощи Украине на 600 млн долларов.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Новый пакет военной помощи включает:

оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105-мм артиллерийские снаряды;

средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы;

взрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

оборудование для разминирования;

оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.

Кроме того, США намерены доставить в Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться там уже осенью.

Также сегодня газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют отправить Украине в ближайшее время вторую партию кассетных боеприпасов, которая больше первой.

Тем временем стало известно, что Пентагон планирует провести аудит бухгалтерской отчетности Вооруженных сил США по поводу военной помощи Украине.