Снаряды для HIMARS и средства РЭБ. США выделили Украине новую военную помощь на $600 миллионов
США выделяют новый пакет помощи Украине на 600 млн долларов.
Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
Новый пакет военной помощи включает:
- оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы;
- взрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
- оборудование для разминирования;
- оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.
Кроме того, США намерены доставить в Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться там уже осенью.
Также сегодня газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют отправить Украине в ближайшее время вторую партию кассетных боеприпасов, которая больше первой.
Тем временем стало известно, что Пентагон планирует провести аудит бухгалтерской отчетности Вооруженных сил США по поводу военной помощи Украине.