ООН выступает против применения снарядов с обедненным ураном.

Об этом заявили в офисе генсека организации после объявления Пентагона о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

"Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире", - сказал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что передаваемые Киеву снаряды не представляют радиоактивной угрозы.

Напомним, сегодня Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. В пакет вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Кроме снарядов, в пакет вошли дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие типы вооружений.

Ранее мы писали, что летом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против применения кассетных боеприпасов, которые передали США Украине.

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