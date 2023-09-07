США планируют отправить Украине в ближайшее время вторую партию кассетных боеприпасов, которая больше первой.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Один чиновник сказал изданию, что это оружие сыграло ключевую роль в том, чтобы помочь Украине "сохранить импульс", который ВСУ недавно набрали на южном фронте. Украинские военные тоже говорят, что американские кассетные боеприпасы стали мощным дополнением к имеющемуся оружию и необходимой заменой для истощающихся запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Они очень эффективны. Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, у них поднимается настроение", - сказал анонимно украинский морской пехотинец Сергей.

Другие украинские солдаты более сдержанны и говорят, что кассетные боеприпасы неэффективны против окопов российских позиций, которые являются основным препятствием, а хороши против незащищенной пехоты.

У США есть сотни тысяч таких боеприпасов, и они могут стать "одним из единственных доступных средств пополнения запасов Украины" на фоне дефицита остального оружия. Это беспокоит правозащитников, которые требуют их запрета по всему миру, говорится в публикации.

Напомним, недавно правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о том, что в мире почти все жертвы кассетных боеприпасов в прошлом году были зафиксированы в Украине - 890 человек из 987.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против применения кассетных боеприпасов.

Мы разбирались, что такое кассетные боеприпасы и как они могут изменить ситуацию на поле боя.