Почти все жертвы кассетных боеприпасов по миру в прошлом году были зафиксированы в Украине - 890 человек из 987.

Об этом говорится в новом отчете Human Rights Watch.

Зафиксировано применение этого оружия как украинской, так и российской армией, что привело к потерям среди гражданских.

Дальше в отчете упоминается недавняя передача кассетных боеприпасов Украине со стороны США.

Организация призывает все страны присоединиться к конвенции о неприменении кассетных боеприпасов, которые несут угрозу гражданским еще многие годы после завершения военных действий.

Ранее сообщалось, что импульс украинскому наступлению дала поставка американских кассетных боеприпасов - The Wall Street Journal.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

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