Пентагон не намерен обнародовать данные о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов.

Об этом заявил 16 августа на брифинге официальный представитель министерства обороны США Чарли Дитц.

У чиновника спросили, готово ли американское военное ведомство опубликовать результаты исследования касательно коэффициента неразорвавшихся кассетных боеприпасов, чтобы сторонние эксперты могли с ними ознакомиться.

"Данные документы засекречены, поэтому в настоящее время не подлежат обнародованию. Хотя мы ценим экспертную оценку вне ведомства, могу заверить вас, что министерство обороны стремится к тому, чтобы его действия и решения основывались на наилучших доступных данных и анализе", - ответил Дитц.

В начале июля президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки Украине кассетных боеприпасов. Вскоре они поступили в ВСУ.

По данным The New York Times, кассетные боеприпасы, которые США отправили для Киева, не разрываются в 14% случаев. Они также не обеспечены устройствами самоликвидации. Неразорвавшиеся боеприпасы представляют собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

Мы подробно разбирали, что такое кассетные боеприпасы и как они изменят ситуацию на поле боя.