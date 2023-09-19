Во вторник, 19 сентября, в Украине идет 573-й день войны с Россией.

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19 сентября

9:09 Реджеп Эрдоган заявил, что война в Украине будет долгой.

"Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро", - сказал он в интервью телеканалу PBS.

По его словам, Путин "выступает за скорейшее окончание войны".

"Я говорю это только с его слов, Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам", - сказал турецкий президент.

Он добавил, что "доверяет России".

"Последние 50 лет мы стояли у порога Евросоюза, и в настоящий момент я доверяю России не меньше, чем Западу", - заявил Эрдоган. По его словам, половина поставок газа поступает из России, "что означает нашу солидарность".

"Россия - это один из моих ближайших соседей. И у нас общая история", - добавил он.

9:05 Ракетная опасность в южных областях Украины.

8:59 ВСУ публикуют апокалиптические кадры из Клещеевки, об освобождении которой недавно заявило украинское командование.

Село практически стерто с лица земли артиллерией.

8:48 Из 30 запущенных по Украине этой ночью "Шахедов" удалось сбить 27, сообщают Воздушные силы.

Также россияне запустили баллистическую ракету "Искандер-М" по Кривому Рогу.

8:26 На рынке в Константиновке Донецкой области взорвалась украинская ракета из комплекса "Бук", пишет New York Times.

Напомним, 6 сентября там погибли 15 человек и 30 получили ранения. Украина заявила об ударе российской ракеты С-300.

Но NYT это опровергает.

На кадрах камеры видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории, контролируемой Украиной, о чем уже писали и другие западные журналисты. По мнению экспертов по взрывчатке, воронка и повреждения тоже соответствуют ракете, летящей с северо-запада.

Кроме того, пишет NYT, за несколько минут до трагедии украинские военные выпустили две ракеты из Дружковки, что как раз к северо-западу от Константиновки.

Репортеры NYT находились в Дружковке, когда в 14:00 услышали исходящий пуск ракеты, а через несколько минут последовал второй (удар по Константиновке был около 14:04). Об исходящем запуске тогда же сообщили жители Дружковки в местном паблике.

"Два свидетеля, которые говорили с The Times, сказали, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в направлении российской линии фронта примерно во время удара; один из них сказал, что видел ракеты, летевшие в направлении Константиновки. Украинский солдат, дислоцированный в Дружковке, пожелавший остаться неизвестным, также сообщил, что слышал два пуска ракет примерно в то же время", - пишет газета.

Журналисты нашли место запуска ракет, на которое указали другие свидетели. Там обнаружены траншеи, мусорные ямы и следы колеи от широких гусениц. А главное - сожженная трава, что характерно для работы ЗРК. Также следы "Бука" видны на месте взрыва в Константиновке.

"Размеры отверстий и фрагментов, обнаруженных на месте происшествия, соответствуют по размеру и форме конкретно одному оружию: ракете 9М38, которую запускает "Бук", - пишут авторы.

"На такой короткой дистанции — менее 10 миль — ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в ракетном двигателе, который взорвался или загорелся при ударе, что дает возможное объяснение следам ожогов на ракете", - говорится в статье.

8:04 Сегодня ночью из артиллерии дважды были обстреляны Никополь и Марганецкая общину Днепропетровской области, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате ранения получил 71-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также повреждения получили шесть частных домов, хозяйственная постройка, гараж, линия электропередач и газопровод.

7:30 Ночью в Кривом Роге прогремел взрыв, пишет Александр Вилкул. Подробностей инцидента он не привел.

По данным местных телеграм-каналов, из-за попадания занялось многоэтажное здание. Пожар был потушен. Также взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов.

7:08 Около 6:00 во Львове раздались взрывы. В результате удара на территории города произошло возгорание крыши на промышленном складе, сообщил мэр Андрей Садовый.

На место прилета выехали специализированные службы. Там из-под обломков достали мужчину 26 лет. У него открытый перелом конечности. Он уже в больнице и ему оказывают помощь.

6:35 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.