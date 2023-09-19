Польская политика в отношении помощи Украине может существенно измениться.

Об этом сообщает Radio Zet со ссылкой на министра по делам ЕС Шимона Шинковского вель Сенка.

"Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но для этого нам нужна поддержка поляков", – сказал министр.

Отвечая на вопрос о споре с Украиной по поводу зернового эмбарго, Шинковский вель Сенк отметил, что польское правительство, исходя из интересов фермеров, "неумолимо" в этом вопросе.

По его мнению, шаги, предпринятые Украиной, негативно отражаются на двусторонних отношениях.

"Действия Украины нас не впечатляют, но производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно по опросам общественного мнения, по уровню общественной поддержки дальнейшей поддержки Украины. И это вредит самой Украине", – сказал министр.

В опросе на сайте радио относительно помощи Украине 80% выступают за то, чтобы ее ограничить.

Ранее Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский удивился решению Украины подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Словакию и Венгрию, которые вопреки решению ЕС в одностороннем порядке частично запретили экспорт украинской агропродукции.