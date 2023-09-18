В Польше утверждают, что нынешняя оппозиция во времена премьерства их лидера Дональда Туска была готова отдать РФ половину Польши в случае вторжения.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал ролик, в котором показывает первую страницу рассекреченных документов от 2011 года с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения РФ.

"Правительство Туска готово было отдать половину Польши в случае войны", - заявляет Блащак.

Утвержденный тогдашним министром обороны Клихом план предусматривал, что самостоятельная оборона Польши длилась бы две недели до прибытия союзных войск. План предполагал остановить противника "на концах рек Висла и Вепш", а также сохранить плацдармы на правом берегу Вислы в районе Грудзендз - Торунь - Быдгощ и Отвоцк - Гарволин - Рыки.

Газета Rzeczpospolitej связывает данное заявление со скорыми парламентскими выборами в стране, где главным оппонентом власти является "Гражданская платформа" Дональда Туска.

При этом сам Клих по сути подтвердил подлинность документа. Он заявил, что планы обороны были созданы на основе Политической и стратегической оборонной директивы.

Напомним, 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы. Ранее премьер Матеуш Моравецкий выложил предвыборный ролик правящей партии "Право и справедливость", в котором заявил, что Варшава не позволит "затопить себя украинским зерном" независимо от решения Еврокомиссии и продлит запрет на импорт агропродукции.

Также правящая партия Польши "Право и справедливость" выпустила антинемецкий агитационный ролик, посвященный референдуму о повышении пенсионного возраста, который пройдет одновременно с выборами.