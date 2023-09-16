Польша с 17 сентября запрещает въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на официальной странице ведомства в Твиттере.

"После публикации 8 сентября этого года директив Еврокомиссии по запрету въезда автомобилей, зарегистрированных в России, в ЕС, я хотел бы сообщить, что данный запрет начнёт действовать на польской границе с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", - сообщил Каминский.

Ранее подробные запреты ввели и другие соседи России из числа стран Европейского Союза - Эстония, Латвия, Литва и Финляндия.

Таким образом к настоящему времени запрет на российские автомобили ввели все граничащие с РФ страны ЕС.

Напомним, Эстония предлагает конфисковать уже ввезённые автомобили на российских номерах.

"Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Может быть, в принципе нужно проанализировать ситуацию, чтобы этих автомобилей с такими номерами здесь не было? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?" - заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Мы также сообщали, что Финляндия запретит въезд автомобилей на российских номерах, но с исключениями.