Западу не удалось переманить друзей России на сторону Украины.

Об этом пишет в заголовке The Wall Street Journal, имея ввиду страны "глобального Юга".

По оценке издания, несмотря на усилия Киева и западных столиц, "многие из крупнейших развивающихся экономик, включая Индию, Бразилию и Южную Африку, остаются нейтральными в отношении войны" и помогают России обходить санкции.

"В последние месяцы, по словам дипломатов и наблюдателей, готовность международного сообщества публично критиковать Россию уменьшилась. Ряд развивающихся стран выступили против призывов Украины и ее сторонников потребовать от России репараций за ущерб, причиненный войной, и создать международный трибунал, преследующий руководство России", - пишет WSJ.

Эксперты говорят, что Запад недооценил степень враждебности по отношению к США и Европе в некоторых частях мира, а также желание ведущих игроков, таких как Бразилия и Южная Африка "отстаивать свою независимость и интересы на международной арене".

Сообщается, что на встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН на следующей неделе развивающиеся страны, "похоже, стремятся переключить глобальное внимание на свои приоритеты: глобальное неравенство и облегчение долгового бремени".

Хотя констатируется, что "постепенного прогресса" добиться все же удалось.

В частности, на недавнем саммите G20 в Индии "провалились попытки России использовать формулировки, критикующие экономические санкции Запада".

Также со странами глобального Юга начали сотрудничество по конкретным аспектам войны, "не вынуждая их публично осуждать Москву". Кроме того, до конца года Украина планирует организовать еще один саммит, подобный тому, что был в Джидде.

Ранее мы писали о том, что РФ возвращается в мировую торговлю, несмотря на санкции.

А также, что Макрон объяснил, почему тема войны в Украине не стала приоритетом на саммите G20 в Индии.