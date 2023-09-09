РФ возвращается в мировую торговлю, несмотря на санкции. Объем товаров приблизился к довоенному максимуму
Россия, похоже, возвращается в мировую торговлю, несмотря на масштабные санкции.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Кильский институт мировой экономики (Германия).
Объем товаров, выгруженных в трех крупнейших портах России — Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск — за август приблизился к довоенному максимуму.
"В российских портах количество прибывающих контейнеровозов растет и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала войны", - говорится в отчете.
Неясно, откуда поступили товары, но активность в этих портах оказалась "на удивление высокой".
"Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает. Похоже, Россия возвращается в мировую торговлю", - заявил в докладе Винсент Стамер, глава института Kiel Trade Indicator.
Институт не предоставил детализацию объема грузов через эти порты. Но к отчету приложен график, показывающий процентное изменение количества контейнеров за год.
Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы рассказывали об обстреле Кривого Рога, ударном кулаке РФ под Сватово и введет ли Умеров повестки через "Дию".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.