МИД КНР призвал советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка разъяснить свои слова о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая.

Об этом заявила представитель китайского МИДа Мао Нин.

"Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование", - заявила Мао Нин.

Сам Подоляк говорит, что его слова были неправильно поняты. Говорит, это Россия "вырвала слова из контекста, исказила смысл".

"Конечно, Турция, Индия, Китай и другие региональные державы всё более оправдывают свои претензии на глобальные роли в современном мире – и для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические. И эти роли уже давно гораздо более обширны, чем у России. Но глобальный мир гораздо шире, чем даже самые продуманные региональные национальные интересы", - пишет Подоляк.

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