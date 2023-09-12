Китай, Индия и Турция зарабатывают на войне в Украине, но "имеют слабый интеллектуальный потенциал" и "не анализируют последствия своих шагов".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наталье Влащенко.

"Да они вкладываются в науку. Индия посадила луноход. Но это не означает, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно также, как Турецкая Республика и это в принципе национальные интересы. Красиво звучит - "мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - рассуждает Подоляк.

По его мнению, эти страны получат дешевое сырье и другие экономические выгоды, вроде строительства газового хаба в Турции, Индия зарезервирует 38 млрд рупий, на которые РФ продала газа, Китай получит возможность покупать газ по скидке и достроить газопровод.

"Китай должен быть бы заинтересован в исчезновении России. Потому что это архаичная страна, которая втягивает Китай в ненужные конфликты. Китай мог бы быть одним из доминирующих государств", - считает советник Ермака.

Также в этом интервью Подоляк раскритиковал международные организации. ООН он назвал "конторой по зарабатыванию денег".

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