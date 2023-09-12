Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег", которая не выполняет своих первоначальных функций. "Фиктивными" он считает и другие международные организации, такие как МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International.
Об этом Подоляк заявил в интервью Наталье Влащенко.
"Мы не добьемся от них отказа от собственной бессмысленности. На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности", - заявил Подоляк в интервью Наталье Влащенко.
Сам факт существования этих международных организаций иногда усложняет и затягивает процессы.
"Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция – МАГАТЭ какой-то, Красный Крест международный, Amnesty International – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было, мы бы, наверное, многие вопросы решали лучше и быстрее", - заявил советник Ермака.
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