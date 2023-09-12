Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег", которая не выполняет своих первоначальных функций. "Фиктивными" он считает и другие международные организации, такие как МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International.

Об этом Подоляк заявил в интервью Наталье Влащенко.

"Мы не добьемся от них отказа от собственной бессмысленности. На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности", - заявил Подоляк в интервью Наталье Влащенко.

Сам факт существования этих международных организаций иногда усложняет и затягивает процессы.

"Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция – МАГАТЭ какой-то, Красный Крест международный, Amnesty International – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было, мы бы, наверное, многие вопросы решали лучше и быстрее", - заявил советник Ермака.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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