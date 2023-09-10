Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прогресса в создании трибунала для расследования действий России в Украине пока нет.

Об этом пишет агентство France Presse.

По его словам, ситуация также находится "в тупике" и по вопросу передачи замороженных активов РФ Украине.

"К сожалению, мы находимся в своего рода тупике по обоим вопросам, потому что у нас есть разногласия по первому вопросу и явно отсутствует воля по второму вопросу", – сказал Кулеба.

По его словам, страны G7 "твердо выступают" за основанный на украинском законодательстве трибунал. Но такой формат, как отмечает Кулеба, не позволит лишить дипломатической неприкосновенности президента России Путина, премьер-министра Мишустина или министра иностранных дел Лаврова, что "неприемлемо для Киева".

Власти Украины, в свою очередь, выступают за создание международного суда по типу Нюрнбергского трибунала.

Напомним, решение Международного суда ООН в Гааге по делу "Украина против России" ожидается 29 января 2024 года.

Ранее мы писали, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина.