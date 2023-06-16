Решение Международного суда ООН в Гааге по делу "Украина против России" ожидается 29 января 2024 года.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на запрос СМИ. Ее слова приводит телеграм-канал ведомства.

По словам Захаровой, 14 июня российская делегация выступила с заключительным словом в рамках второго раунда устных слушаний по иску Украины к России на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

Захарова напомнила, что спор был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона отвечала на заявления Украины о финансировании Москвой терроризма на Донбассе и притеснении крымских татар и украинцев в Крыму.

Уже в самом суде российскую делегацию представляли юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго, от имени Украины выступали американские адвокаты.

На днях мы сообщали, что Украина потребовала в суде ООН компенсаций от РФ в связи с нарушением двух упомянутых конвенций.

В мае мы писали, что Владимир Зеленский в Гааге раскритиковал идею "гибридного трибунала" для военных преступлений, совершенных РФ.