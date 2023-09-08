Украина выступает против ослабления части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения.

Такое заявление сделал спикер украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

По его словам, ослабление санкций "станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа".

Николенко предупредил зарубежных партнеров, что они так же не должны идти на ослабление антироссийских санкций.

"Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять новую агрессию, предлагая уступки", – написал он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН готова пойти на выполнение всех условий России для возобновления зерновой сделки.

Накануне Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из важнейших задач ООН. По его словам, сделка нужна для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Между тем стало известно, что Украина начала экспортировать своё зерно через хорватские порты.