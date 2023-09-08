Опубликовано традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в новом обращении президента:

Назвал слишком длинной паузу в санкциях Запада против России.

Высказал мнение, что приоритетами в санкционной политике Запада должны стать энергосектор РФ, ужесточение контроля за запретом поставок чипов и усиление блокирования российского финансового сектора.

Сообщил, что в сентябре будет некое важное международное мероприятие, которое сейчас готовится. Других подробностей не назвал.

Ранее сегодня на встрече Ялтинской европейской стратегии Зеленский уже озвучивал такую же мысль о санкциях. По его словам, темпы боевых действий, введения санкций против РФ и поставок Украине западного оружия замедляются.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Мелитопольском направлении, южнее Работино и западнее Вербового. США планируют усиливать снабжение ВСУ. Вчера ночью была трехчасовая атака "Шахедов" по району Измаила - четвертая за последние пять дней.

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