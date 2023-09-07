Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 7 сентября.

Главное из заявлений Зеленского:

Сообщил о представлении в Минобороны нового министра Рустема Умерова. Назвал его "сильным человеком", который находится в военной теме и может осуществить перезагрузку министерства. Рассказал о телефонных переговорах с премьерами Британии и Израиля. Сообщил о совещаниях по производству оружия и международной политике.

Напомним, Умеров уже пообещал ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

Ранее мы анализировали непростой путь нового министра обороны Умерова в политике и в бизнесе.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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