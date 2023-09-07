"Нужны мгновенные изменения". Зеленский представил украинским генералам нового министра обороны Умерова. Видео
Президент Владимир Зеленский представил украинским генералам нового министра обороны Рустема Умерова, назначение которого накануне утвердила Верховная Рада Украины.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Президент заявил, что ведомству "нужна новая субъектность" и призвал "мгновенно" провести необходимые изменения для обеспечения интересов рядового солдата.
"Это касается всего, от бюрократических процедур, отнимающих время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства", - сказал Зеленский.
Также он призвал обеспечить доверие к Министерству обороны.
"Доверие к принимаемым решениям, доверие к проводимым закупкам, доверие к поставкам, которые запланированы и осуществляются, и доверие к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины. Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это", - сказал президент.
Напомним, Умеров уже пообещал ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).
Ранее мы анализировали непростой путь нового министра обороны Умерова в политике и в бизнесе.