Президент Владимир Зеленский представил украинским генералам нового министра обороны Рустема Умерова, назначение которого накануне утвердила Верховная Рада Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Президент заявил, что ведомству "нужна новая субъектность" и призвал "мгновенно" провести необходимые изменения для обеспечения интересов рядового солдата.

"Это касается всего, от бюрократических процедур, отнимающих время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства", - сказал Зеленский.

Также он призвал обеспечить доверие к Министерству обороны.

"Доверие к принимаемым решениям, доверие к проводимым закупкам, доверие к поставкам, которые запланированы и осуществляются, и доверие к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины. Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это", - сказал президент.

Напомним, Умеров уже пообещал ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

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